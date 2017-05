Jetzt mit deiner Stimme den Rentensinkflug stoppen!

Aktionstag am 31. Mai: #PendleraktionRente

Die DGB-Gewerkschaften wollen den politisch verordneten Renten-Sinkflug stoppen. Am 31. Mai werden Aktive aus DGB und Gewerkschaften in den frühen Morgenstunden für einen Kurswechsel in der Rentenpolitik werben. Vor allem an Pendler-Hotspots wie Bahnhöfen suchen die Gewerkschaften an diesem Tag das Gespräch.

Mit einer bundesweiten Pendler-Aktion mobilisiert der DGB zum Mitmachen, damit die Rente wieder für ein gutes Leben reicht. An über 300 Standorten lädt der DGB am 31. Mai früh morgens an Pendler-Bahnhöfen zu einem Kaffee oder Tee „to go“ ein. Alle, die von einer guten Rente nur träumen können, müssen spätestens jetzt aufwachen. Denn noch ist ein Kurswechsel möglich. Der DGB fordert:

eine gesetzlichen Rente, die für ein gutes Leben reicht: Rentenniveau auf dem heutigen Stand von 48 Prozent stabilisieren und im weiteren Schritt anheben, etwa auf 50 Prozent.

den Schutz der Rentenversicherung auf Selbstständige ausweiten und die Erwerbsminderungsrente verbessern.

Übergänge in die Rente absichern, damit alle die Chance haben, gesund aus guter Arbeit in Rente zu gehen.

Jetzt kannst du deine Stimme abgeben für das Recht auf ein gutes Leben im Alter. Hier geht’s zur DGB-Petition „Rentensinkflug stoppen“. Jede Stimme zählt!

Alle Standorte der #PendleraktionRente am 31. Mai

Am 31. Mai 2017 lädt der DGB an diesen 300 Standorten auf einen Kaffee oder Tee to go ein. Jetzt mitmachen, damit deine Rente für ein gutes Leben reicht.

Ab 31. Mai: Galerie mit allen Impressionen von der bundesweiten DGB-Pendleraktion